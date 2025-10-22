Flamengo ganó con lo mínimo a Racing Club 1-0 en la ida de semifinales de la Copa Libertadores

En el juego de ida de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América, Flamengo de Brasil venció a Racing Club de Argentina 1-0, gracias al gol del colombiano Jorfe Carrascal en el final del partido efectuado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, y con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

En el primer tiempo, el partido tuvo pocas acciones de gol, por el juego muy opaco de ambos equipos. Racing tuvo una en los pues de Solari, que evitó bien el arquero Agustín Rossi, y contestó el Flamengo casi a los 44’ con una acción de Luiz Araujo que en área chica no pudo embocarla, salvando el arqueo Cambeses.

En el complemento Flamengo ejerció un mayor dominio, y los cabios efectuados por su técnico Filipe Luiz surtieron efecto. A los 81’ Samuel Lino anotó con golpe de cabeza, pero se anuló por estar apenas adelantado.

Sin embargo a los 87’ el colombiano Jorge Carrascal anotó par el “Fla” tras un rechazo del arquero Cambeses ante un remate a quemarropa de Bruno Henrique y anotó el gol del triunfo cuyo remate pegó en Marcos Rojo y se fue al fondo del arco racinguista. La revancha será la próxima semana en el “Cilindro” de Avellaneda.

ALINEACIONES

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson), Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta (Samuel Lino); Luiz Araujo (Plata), Pedro (Bruno Henrique) y Carrascal. DT: Filipe Luis.

RACING CLUB: Cambeses; Martirena, Colombo, Sosa, Rojo; Zuculini, Almendra (Nardoni), Solari (Zaracho), Rojas (Mura); Martínez (Balboa) y Conechny. DT: G. Costas.

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela)

ESCENARIO: Estadio Maracaná de Río de Janeiro