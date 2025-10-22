Defensa de PPK solicitará archivo de caso tras fallo del TC sobre aportes de campaña

Abogado de PPK anunciará pedido de archivo del proceso, levantamiento del impedimento de salida y no descarta denunciar a fiscales de Lava Jato por error judicial



Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, anunció que pedirá al Poder Judicial archivar el proceso penal contra el expresidente por presuntos aportes irregulares a su campaña de 2016. La solicitud se basa en el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la investigación contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. La defensa también exigirá levantar el impedimento de salida del país por 18 meses, única medida cautelar vigente contra Kuczynski. El abogado advirtió que el exmandatario y su familia evalúan denunciar a los fiscales del equipo especial Lava Jato por error judicial.



El TC zanja controversia sobre tipificación de delitos



Midolo sostuvo que el Tribunal Constitucional cerró un debate que se extendía por años. «Los aportes de campaña, para el momento en el que la Fiscalía viene imputando la supuesta comisión de un delito de lavado de activos, no estaban tipificados como delito», declaró. El abogado explicó que el delito de receptación patrimonial se incorporó en noviembre de 2016, después de concluida la campaña presidencial. El delito de financiamiento ilegal se tipificó recién en 2019.

El fallo del TC se emitió con cinco votos a favor. Establece que no pueden continuar imputaciones basadas en tipos penales que no existían cuando ocurrieron los hechos.



Acusaciones y cuestionamientos a fiscales



La Fiscalía investiga a Kuczynski por recibir 100 mil dólares de la empresa CASA, integrante del «Club de la Construcción», durante su campaña de 2016. Según la hipótesis fiscal, se usó el mecanismo del «pitufeo» para fraccionar depósitos en efectivo. También acusan al exmandatario de presentar información falsa ante la ONPE.



Midolo criticó la actuación de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Los acusó de haber politizado los casos contra diversos líderes políticos. Afirmó que los procesos se llevaron adelante sin pruebas directas, usando testimonios indirectos y declaraciones de colaboradores eficaces.



El abogado explicó que el error judicial contempla una eventual compensación. «Es una de las posibilidades que está dentro del abanico de las medidas que el señor Kuczynski o su familia puede tomar en su momento», señaló. Consideró que en los próximos meses quedará establecido que toda la actuación del Ministerio Público fue equivocada.