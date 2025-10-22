Callao: Fiscalía realiza diligencias para identificar a los responsables del crimen de cantante de orquesta y bailarina

El Ministerio Público del Callao inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el asesinato de los integrantes de una agrupación musical “Johan Mora y la Timbera Orquesta” durante una fiesta de una quinceañera ubicada en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, de la zona de Sarita Colonia, en el Callao, el último 19 de octubre.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao investiga por el delito de homicidio en agravio de ambas víctimas y dispuso realizar diligencias urgentes e inaplazables para identificar a los responsables de los asesinos delcantante Johan Mora (28) y de la bailarina Ariana Cañola (19).

Entre las diligencias que realiza personal de la Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, figuran: el peritaje a los casquillos y las pericias criminalísticas a las muestras de sangre en el lugar, así como la ubicación de cámaras de seguridad de la zona y visualización de las imágenes

Además, la Fiscalía ordenó recibir las declaraciones de los testigos y familiares de las víctimas, así como realizar otras diligencias orientadas a identificar a los responsables.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 2:30 a. m., tras culminar una presentación en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi. Cuando se disponían a salir unos sujetos a bordo de una moto lineal llegaron y dispararon varios balazos causándoles la muerte.