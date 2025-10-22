Cajamarca: juez ordenó la captura a nivel nacional contra sujeto que habría asesinado a un hombre en La Encañada

El juez Absalón Cabrera Rodríguez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Yon Brayan Vásquez Lara, presuntamente por asesinar a un hombre para robarle su motocicleta. Asimismo, ordenó su inmediata captura, debido a que el imputado se encuentra en la clandestinidad.

Yon Brayan Vásquez Lara, es investigado como presunto coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de José Agustín Cerquín Aguilar.

Asimismo, dispuso comparecencia con restricciones para los hermanos Elder Joselito Mendoza Lara y Wilberto Mendoza Lara, quienes afrontarán la investigación en libertad, bajo reglas de conducta, al no existir peligro procesal alto y no existir una imputación necesaria en su contra.

La decisión judicial fue adoptada tras encontrar graves y fundados elementos de convicción en contra de Yon Brayan Vásquez Lara y más no en contra de los hermanos Elder Joselito y Wilberto Mendoza Lara.

El juez valoró la gravedad del delito, la prognosis de pena y el riesgo procesal, concluyendo que en el caso de Vásquez Lara existe peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, mientras que los otros dos coimputados no presentan igual nivel de riesgo.

Hechos investigados

De acuerdo con la carpeta fiscal, el viernes 10 de octubre de 2025 se halló el cuerpo sin vida de José Agustín Cerquín Aguilar (29) en la zona del Caserío de Negritos, distrito de La Encañada en Cajamarca.

El levantamiento del cadáver fue realizado por el médico legista doctor José Luis Vega Calua, quien estableció como causa de muerte hemoneumotórax por traumatismo abierto de tórax por agente cortante punzante.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 27 de septiembre de 2025. Posteriormente, las Rondas Campesinas retuvieron a Elder Joselito Mendoza Lara (18) y Wilberto Mendoza Lara (25), quienes fueron vinculados al hecho al encontrarse en su poder la motocicleta del agraviado. Ambos señalaron a su primo Yon Brayan Vásquez Lara como presunto autor del homicidio.

Según las investigaciones, el día de su desaparición, Cerquín Aguilar salió de su domicilio en Los Baños del Inca conduciendo su motocicleta. En el trayecto habría recogido a Vásquez Lara, con quien se dirigió hacia la provincia de Hualgayoc. Días después, fue encontrado sin vida, con lesiones punzocortantes en diversas partes del cuerpo.

Cabe mencionar que, en los últimos días, Yon Brayan Vásquez Lara difundió a través de redes sociales una versión personal sobre los hechos, la cual será contrastada dentro del proceso de investigación que dirige el Ministerio Público.

La medida de prisión preventiva de nueve meses comenzará a computarse desde el momento en que el imputado sea capturado y puesto a disposición del Poder Judicial.

El proceso continuará en la etapa de investigación preparatoria bajo el control del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca.