Vandalizan mural del rapero Trvko en Cusco: borraron su rostro y la frase «la Policía lo mató»

El mural en homenaje al artista urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz fue atacado con pintura blanca en la Calle Recoleta, a pocos días de su asesinato durante las protestas del 15 de octubre

Un mural dedicado al rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como Trvko, fue vandalizado la tarde del 20 de octubre en Cusco. Desconocidos borraron con pintura blanca el rostro del artista y la frase «la Policía lo mató». El homenaje había sido pintado por artistas urbanos en la Calle Recoleta, cerca de la Plaza de Armas. Ruiz Sáenz fue asesinado el 15 de octubre durante las protestas contra la inseguridad y el gobierno del presidente José Jerí. La Policía identificó al suboficial Luis Magallanes como el autor del disparo. Otro efectivo, Omar Raúl Saavedra Bautista, también está detenido por el caso.



El ataque al mural y la muerte del rapero



Los artistas urbanos que crearon el mural constataron el vandalismo. Hasta el momento nadie sabe quiénes eliminaron el rostro y la frase. La muerte de Ruiz Sáenz ocurrió durante las manifestaciones contra la inseguridad ciudadana. El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, integrante de la División de Investigación Criminal, disparó el proyectil que acabó con la vida del artista.



El Ministerio de Salud informó que Ruiz Sáenz, de 32 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza la noche del 15 de octubre. José Roncal Narváez, titular de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, declaró: «Tenemos la información de este paciente que ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales. Mayor información al respecto se va a poder obtener a través de Medicina Legal».



Rospigliosi llama «terruco» al rapero y el padre exige rectificación



El congresista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y militante de Fuerza Popular, llamó «terruco» al músico asesinado. El parlamentario confundió el nombre artístico Trvko con la palabra terrorista. «Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte», declaró desde el Palacio Legislativo. No aceptó su error y siguió con sus afirmaciones.



Roger Ruiz, padre del artista, respondió en conferencia de prensa: «He escuchado las declaraciones del señor Rospigliosi. Lo quiero ver a los ojos para decirle que mi hijo no es terruco. A mi hijo le dicen Trvko, que es su nombre artístico, no terruco. Usted me va a demostrar que mi hijo es terruco, usted lo ha dicho y se ve clarito a nivel nacional. Mi hijo no es ningún terruco, es un joven que salió a protestar».