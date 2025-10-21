Taiwán impulsa la innovación global con la inauguración de la Taiwan Innotech Expo 2025

Con el objetivo de consolidar su liderazgo en innovación tecnológica, Taiwán inauguró la Taiwan Innotech Expo 2025, una de las ferias más importantes del sector en Asia, que se celebró en la ciudad de Taipéi del 16 al 18 de octubre.

El evento, organizado por el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) y el Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial (ITRI), contó con el respaldo de 11 organismos gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Durante la ceremonia inaugural, el ministro de Economía, Kung Ming-hsin, destacó que la exposición reúne a más de 400 expositores de 19 países y presenta más de mil tecnologías innovadoras. “Este evento no solo refleja la capacidad de investigación y desarrollo de Taiwán, sino que también posiciona al país como un actor clave en la cadena de valor global de alta tecnología”, afirmó.

La edición 2025 se enfoca en la integración de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y tecnologías sostenibles. Más de 300 soluciones basadas en IA están siendo exhibidas, lo que refuerza el compromiso de Taiwán con el desarrollo responsable y la transformación digital.

El evento incluyó cuatro áreas temáticas: invenciones, patentes premiadas, economía de innovación y sostenibilidad. Además, ofrece foros y visitas guiadas sobre IA, salud de precisión y ciberseguridad.

El ministro Kung destacó que esta exposición busca consolidarse como plataforma global para el intercambio tecnológico.