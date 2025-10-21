Señor de los Milagros tendrá un inolvidable y emotivo homenaje frente al hospital Daniel A. Carrión del Callao

En 1957 y 2003, miles de fieles chalacos pudieron verlo de cerca, y el próximo domingo 26 de octubre, volverán a venerarlo y expresar su fe, y disfrutar espectáculos artísticos que el Gobierno Regional ofrecerá como agradecimiento a la visita del Señor de los Milagros.

Con el apoyo del Gobierno Regional del Callao, y luego de una espera de 22 años, el Señor de los Milagros de las Nazarenas volverá a recorrer las calles y avenidas del primer puerto por tercera vez en la historia, para el regocijo de sus fieles y devotos chalacos, que demostrarán su fe y devoción hacia el Cristo Morado.

La imagen, sobre el “Nazareno móvil”, que ahora es un moderno tracto camión, regresará a nuestra región luego de que lo hiciera en 1957 y 2003.

Recorrido y primera parada en La Perla

El recorrido se iniciará cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas en el Centro de Lima, lo que sucederá a las 6.00 a.m. del domingo 26 de la mañana. Tras esto, la ruta que tomará el “Nazareno móvil” será: Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina, ingresando al Callao por Av. Guardia Chalaca, donde en el óvalo de La Perla, el Gore le realizará el primer homenaje, con la actuación del emblemático trío Los Kipus.

Misa solemne en honor al Cristo Moreno

Luego seguirá por la Av. Sáenz Peña, hasta llegar al cruce con Av. República de Panamá y Av. Pacífico, donde el Arzobispo chalaco celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros a las 2.00 p.m.

Un momento para el recuerdo



El regreso del Cristo Moreno hacia su santuario será por las mismas avenidas, y tendrá una parada final en el frontis del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde el Gore, encabezado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, le rendirá un gran y multitudinario homenaje, con diferentes actividades, como la actuación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, del Grupo Criollo del Cafed, y el broche de oro a un momento que será inolvidable en la memoria de los chalacos, será con la cantante criolla Lucía de la Cruz, y un show de fuegos de artificio.

DATO: El moderno Nazareno Móvil



Otro de los aspectos importantes de este recorrido que hará el Cristo Morado por el primer puerto, es el vehículo en que se desplazará, ya que solo será cargado en un pequeño tramo durante la homilía. Se trata del “Nazareno Móvil”, un moderno tractocamión capaz de cargar hasta más de dos toneladas, lo que significa más del doble del peso total del anda del Señor de los Milagros, que tiene una “cama baja”, lo que posibilita ser observado por todos a su paso sin dificultad alguna.