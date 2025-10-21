PNP captura a cinco integrantes de banda extorsionadora

La organización criminal ‘Los Desalmados del Hampa’ operaba en Lima y Callao, donde cometía delitos de extorsión



La Policía Nacional desarticuló a ‘Los Desalmados del Hampa’, una banda criminal dedicada a la extorsión en varios distritos de Lima y Callao. Los agentes capturaron a cinco presuntos integrantes, cuatro de ellos mujeres. El operativo se realizó de manera simultánea en San Martín de Porres y el Callao.

Personal de la Dirección de Investigación Criminal coordinó los allanamientos en distintos inmuebles. La acción policial permitió detener a Erika Luisa Huaya Mozombite, Hilda Mozombite Gutiérrez, Dominick Angélica Chilcón Miller, Ruth del Carmen Fernández Chunga y Jorge Óscar Vidal Zapata. Las autoridades no han precisado los roles que cada detenido cumplía dentro de la organización.

El botín incautado y las investigaciones en curso

Los agentes incautaron tres teléfonos celulares, seis tarjetas de crédito y diversas prendas de vestir durante los operativos. Estos objetos serán sometidos a peritaje especializado para fortalecer las investigaciones. La evidencia digital contenida en los dispositivos móviles podría revelar la extensión de las actividades delictivas de la banda.

Las investigaciones policiales determinarán la magnitud de los crímenes en los que participó ‘Los Desalmados del Hampa’. Las autoridades aún no han detallado cuántas víctimas reportaron extorsiones por parte de esta organización. Tampoco se ha especificado el modus operandi que utilizaban para cometer sus delitos.

Lima enfrenta una crisis de extorsiones

El Ministerio Público registra que los distritos con más denuncias por extorsión son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Callao y Ventanilla. Estas cifras revelan que el delito se concentra en zonas populosas y de alta actividad comercial. La presencia de cuatro mujeres en esta banda muestra que las organizaciones criminales diversifican sus estructuras para evadir la atención policial.

La captura de esta banda ocurre en un contexto donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más denunciados. Las autoridades enfrentan el desafío de desarticular redes que operan con relativa impunidad en distintos puntos de la capital.