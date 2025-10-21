Perú proyecta un boom ferial el 2026 con nueva presidencia de la AFEP

Perú proyecta un boom ferial el 2026 con nueva presidencia de la...

Jorge León Benavides asume liderazgo con metas ambiciosas en empleo, inversión y dinamismo económico

La Asociación de Ferias del Perú (AFEP) proyecta para el 2026 lograr un crecimiento del 10% con cifras que llegarán a 6,600 millones de dólares, superando ampliamente los 5,607 millones que mueve el sector anualmente, cifra que representa el 3 % del PBI nacional.

Actualmente, las ferias organizadas por los miembros de la AFEP generan un movimiento económico de 2,400 millones de dólares, con más de 2,010 millones en ventas, contratos y negocios.

Las estimaciones fueron presentadas por Jorge León Benavides, al asumir la presidencia de la Asociación de Ferias del Perú para el periodo 2025 – 2026. Su nombramiento llega en un momento clave: un año electoral marcado por la necesidad de reactivar la economía, atraer inversiones y recuperar la confianza empresarial.

Ferias fuentes del empleo

León Benavides, explicó que el sector ferial también se consolida como fuente de empleo. Este año las 32 ferias asociadas convocaron a más de 726,000 visitantes y 3,080 expositores, generando 11,556 empleos directos e indirectos.

Señaló que bajo su liderazgo se espera que estas cifras aumenten en 2026, posicionando a las ferias como un motor de generación laboral en un contexto político y económico decisivo.

La AFEP agrupa a 16 miembros entre organizadores, proveedores y recintos feriales, con presencia en sectores estratégicos como minería, alimentos, arquitectura, pesca, gas, salud, textil y vivienda.

Esta representatividad le permite abarcar más del 70 % del sector ferial nacional y aportar cerca del 2.84 % del PBI.

Perú hub de negocios

Con eventos emblemáticos como EXPOMINA 2026, la asociación busca consolidar al Perú como un hub de negocios de clase mundial en la costa del Pacífico.

Las ferias se proyectan como plataformas de desarrollo, turismo, innovación y articulación comercial, aprovechando el impulso de grandes obras de infraestructura como el Puerto de Chancay y el crecimiento de las inversiones mineras.

Nuevo Consejo Directivo AFEP 2025 – 2026

El nuevo Consejo Directivo de la AFEP, liderado por Jorge León Benavides, está conformado por Manuel Centeno Martino, Antonio Olazo Ramos, Alfredo De las Casas Cáceres, Luisa Mesones Torres y Justo Zaragoza Caldas, quienes acompañarán esta gestión orientada a fortalecer la industria ferial y consolidar su impacto económico en el país.