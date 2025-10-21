París Saint Germain aplastó al Bayer Leverkusen 7-2 y lidera la Champions League

Ratificando ser el mejor club de Europa, el París Saint Germain de Francia, aplastó de visitante al Bayer Leverkusen de Alemania 7-2, para colocarse como uno de los tres líderes (al lado del Arsenal inglés y el Inter de Milán) con 9 puntos. El cotejo desarrollado en el Bay Arena y el arbitraje del español Gil Manzano, fue de amplio dominio galo.
Anotaron por el PSG, el ecuatoriano William Pacho (7’), el francés Desire Doue (41’ y 45’), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (44’), el portugués Nuno Mendes (50’), el francés Ousmane Dembelé (66’) y el portugués Vitinha (90’). Descontaron por los alemanes, autogol del español Alejandro Grimaldo (25’) y su compatriota Aleix García (38’ de penal). Ambos equipos terminaron con diez jugadores, por las expulsiones de Andrich (31’) en el Bayer y Zabarnyi (37’) en el PSG.
Partidos del Mañana: Athletic Club (ESP)-Qarabag (AZE); Galatasaray (TUR)-Bodo Glimt (NOR); Atalanta (ITA)-Slavia Praga (CHE); Bayern Múnich (ALE)-Brujas (BEL); Chelsea (ING)-Ajax (PB); Eintracht Frankfurt (ALE)-Liverpool (ING); Mónaco (FRA)-Tottenham (ING); Real Madrid (ESP)-Juventus (ITA); Sporting de Lisboa (POR)-Olympique Marsella (FRA).