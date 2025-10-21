Home TAIWAN IA y chips revitalizan la economía de Taiwán:  se espera un crecimiento del...

IA y chips revitalizan la economía de Taiwán:  se espera un crecimiento del 5,45% en 2025 

Diario UNO
Foto cortesía del Ministerio de Economía

El Instituto Central de Investigación Económica de Taiwán (CIER, siglas en inglés) revisó al alza su previsión de crecimiento económico para Taiwán en 2025 hasta el 5,45 %, impulsado principalmente por la fuerte demanda mundial de semiconductores y el auge de la inteligencia artificial. Su presidente, Lien Hsien-ming, explicó que el dinamismo de las exportaciones y el consumo interno ha generado una situación de equilibrio económico “interno y externo” favorable, y se mostró cautelosamente optimista sobre las perspectivas del año.

El informe también prevé un crecimiento del 2,55 % para 2025, con un primer semestre especialmente fuerte. No obstante, Lien señaló que las tensiones comerciales entre China continental y Estados Unidos, así como las nuevas restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras, podrían introducir volatilidad. Lien aclaró que el CIER no contempla escenarios extremos, como un aumento total de los aranceles o un bloqueo completo de las exportaciones de China continental, y recordó que el impacto sobre la industria taiwanesa de semiconductores sería limitado.

La directora del Centro de Perspectivas Económicas del CIER, Peng Su-ling, advirtió de que la economía global aún afronta riesgos, como la posible paralización del Congreso de EE. UU. y las incertidumbres derivadas de las políticas arancelarias. 

Fuente:  Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=170452

