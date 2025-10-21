IA y chips revitalizan la economía de Taiwán:  se espera un crecimiento del 5,45% en 2025 

El Instituto Central de Investigación Económica de Taiwán (CIER, siglas en inglés) revisó al alza su previsión de crecimiento económico para Taiwán en 2025 hasta el 5,45 %, impulsado principalmente por la fuerte demanda mundial de semiconductores y el auge de la inteligencia artificial. Su presidente, Lien Hsien-ming, explicó que el dinamismo de las exportaciones y el consumo interno ha generado una situación de equilibrio económico “interno y externo” favorable, y se mostró cautelosamente optimista sobre las perspectivas del año.

El informe también prevé un crecimiento del 2,55 % para 2025, con un primer semestre especialmente fuerte. No obstante, Lien señaló que las tensiones comerciales entre China continental y Estados Unidos, así como las nuevas restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras, podrían introducir volatilidad. Lien aclaró que el CIER no contempla escenarios extremos, como un aumento total de los aranceles o un bloqueo completo de las exportaciones de China continental, y recordó que el impacto sobre la industria taiwanesa de semiconductores sería limitado.

La directora del Centro de Perspectivas Económicas del CIER, Peng Su-ling, advirtió de que la economía global aún afronta riesgos, como la posible paralización del Congreso de EE. UU. y las incertidumbres derivadas de las políticas arancelarias.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=170452