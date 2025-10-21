F.C. Barcelona goleó al Olympiakos de Grecia por 6-1 en la tercera fecha de la Champions League

El F.C. Barcelona goleó 6- 1 al Olympiakos de Grecia, por la tercera fecha de la Champions League. Los “azulgranas” se recuperaron del último partido que perdieron ante Paris Saint Germain en este certamen. Además, llegarán moralmente excelente para el Clásico de Liga Española contra Real Madrid el domingo en el Bernabéu.

Apenas a los 20 segundos de partido, Olympiacos sorprendió. Daniel Podence sacó un remate de media distancia muy envenenado, pero Wojciech Szczęsny salvó a los azulgranas. Rápidamente el “Barza” respondió e incluso abrió la cuenta con Fermín López a los 7’. La jugada se creó por la banda izquierda con Lamine Yamal y Fermín, pero fue el volante azulgrana quien terminó de definir dentro del área.

El juego fue muy intenso en la primera mitad, Olympiakos sorprendió con su idea ofensiva y arriesgando mucho atrás. Eso le jugó en contra al 38′ con un error en salida donde Fernández habilitó a Fermín López que anotó su doblete a los 37’.

En el complemento., Olympiakos empezó a complicar las cosas más. A los 54’ acortó distancias con un penal de Ayoub EL Khabi. No obstante, rápido se le fue apagando todo al cuadro griego porque Santiago Gezze fue expulsado de forma polémica. Vio la segunda amarilla y dejó mermado a su equipo.

A partir de ello Barcelona jugó a placer el juego. A los 68′ Lamine Yamal amplió la ventaja de penal para el 3-1 parcial. Para muchos ese penal también fue muy polémico. La jugada se revisó en el VAR y la determinación fue incluso hasta rápida.

Pero faltaban tres goles más. A los 74′ Marcus Rashford no perdonó dentro del área, luego apareció nuevamente Fermín López a los 76′ y cerró el rosario otra vez el inglés Marcus Rashford a los 79’.

Con esta goleada el Barcelona sumo 6 puntos ( dos triunfos y una derrota), ubicándose en el noveno lugar , mientras que Olympiakos alejado en el puesto 32 con solo un punto, siendo de los más irregulares hasta el momento de la Champions League.