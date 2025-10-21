Extorsionadores atacan a balazos bus de Translicsa en San Martín de Porres

Dos sicarios en moto dispararon siete veces contra la unidad estacionada. El chofer salió ileso del atentado que busca presionar el pago de cupos



Delincuentes volvieron a atacar al transporte público en Lima. Un bus de la empresa Translicsa recibió siete disparos en San Martín de Porres, en un hecho que las autoridades investigan como parte de una estrategia de extorsión. El conductor escapó sin heridas, pero el ataque refleja la escalada de violencia que enfrentan los transportistas en la capital.Sa

Los hechos ocurrieron en la avenida Los Eucaliptos, donde la unidad permanecía estacionada. Dos sujetos llegaron en motocicleta y sacaron sus armas sin mediar palabra. Abrieron fuego contra el vehículo mientras el chofer Gregorio Quiclla Honorio aún se encontraba dentro. Los atacantes huyeron inmediatamente después de vaciar sus cargadores.

Quiclla condujo el bus baleado hasta el terminal de la empresa. Ahí reportó el atentado a sus superiores antes de dirigirse a presentar la denuncia formal ante la Policía Nacional. El conductor no sufrió lesiones físicas pese a la cercanía de los disparos.

Evidencias apuntan a intimidación calculada



Efectivos de la Comisaría PNP de Pro acordonaron la zona del ataque. Los peritos recogieron siete casquillos de bala en el área donde ocurrieron los disparos. Este hallazgo confirmó la magnitud del atentado.

El análisis de los impactos reveló que las balas se concentraron en la parte baja del bus. Esta distribución sugiere que los atacantes no buscaban matar al conductor. La Policía maneja como hipótesis principal que el objetivo era atemorizar a la empresa para forzar el pago de cupos extorsivos.

Translicsa ya registra antecedentes similares



Esta no es la primera vez que transportistas de Translicsa enfrentan ataques armados. En abril de este año, otro chofer de la misma empresa resultó herido en un atentado similar. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Eucaliptos, también en San Martín de Porres.

La repetición de estos ataques contra una misma empresa refuerza la línea de investigación sobre extorsión sistemática. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y desarticular las bandas que operan contra el sector transporte en la zona norte de Lima.