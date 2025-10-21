Callao: Poder Judicial ordenó captura a nivel nacional de tres oficiales de Marina para que cumplan sus condenas por corrupción

El Poder Judicial del Callao ordenó la ubicación y captura de tres altos oficiales de la Marina de Guerra del Perú en actividad, entre ellos al ex edecán del presidente Pedro Pablo Kuczysnki de PPK, Colver Eduardo Ruiz Roa, tras ser condenados a penas efectivas por cobrar por cursos fantasmas que nunca se dictaron a los alumnos de la Escuela Nacional de Marina Mercante.

El juez Gino Paolo Delzo Livias, sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva al contralmirante (r) Colver Eduardo Ruiz Roa (ex edecán presidencial de PPK), al capitán de navío en situación de actividad Roberto Vicente Barrientos Arce y al capitán de navío ADM en actividad Jorge Luis Huiza Cornejo, tras ser hallados culpable por el delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Asimismo, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao condenó a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida al capitán de fragata en actividad Raúl Fernández Cohello Vega.

De acuerdo a las investigaciones, los altos mandos oficiales se desempeñaban como profesores en la Escuela Nacional de Marina Mercante y el contralmirante Ruiz Roa era el director y emitió una resolución autorizando la programación y el desarrollo de asignaturas complementarias extracurriculares de Relaciones Humanas, gestión empresarial y seminario taller de investigación que se debe dictar a los estudiantes de los programas académicos de la Marina Mercante y de administración Marítima y Portuaria.

De acuerdo a la denuncia de Procuraduría Anticorrupción, hubo pagos indebidos por un total de 250,940 soles.

Según la sentencia, se habría efectuado el cobro de remuneraciones por clases fantasmas, servicios que nunca se prestaron, configurando un acto de peculado doloso que involucró la participación o conocimiento de los demás oficiales.

Se hizo justicia afirma abogado

El abogado penalista Walter Chinchay Carbajal se mostró conforme con la sentencia y después de años de hizo justicia.

«Nos encontramos satisfechos con la decisión del juez unipersonal del Callao, Delvzo Livias, en la medida en que ha hecho que la pena privativa de la libertad, muy a pesar que no supere los cinco años, la efectivice a partir de hoy y curse los oficios respectivos para la ubicación y captura de los tres oficiales», sostuvo el letrado.

«Asimismo, esperamos que la Marina del Perú, los ponga a disposición en el acto y no permita ootorgar un tipo de permisos o licencia esperando el resultado de la apelación que probablemente lo van a poner, con el fin de facilitar su ocultamiento lo cual constituiría encubrimiento y debe ser sancionado conforme a la ley», señaló Chinchay Carbajal.