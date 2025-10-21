Atlético Mineiro sacó valioso empate de visita ante Ind. del Valle 1-1 en semifinales de Copa Sudamericana

El gol en los descuentos de Dudu, le permitió al Atlético Mineiro rescatar un valioso empate de visitante 1-1 ame Independiente del Valle en Quito, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La vuelta será la próxima semana en Belo Horizonte, donde ambos buscarán el bolero a la final en Asunción-Paraguay el 22 de noviembre.

A los 10’ Junior Sornoza de penal con un remate alto a la derecha de Everson, marco el primer gol en favor de Independiente del Valle. La falta fue de Ruan Tressoldi a Pablo Mercado al empujarlo, y tras revisión en el VAR el árbitro colombiano Carlos Betancur, se mantuvo firme en su decisión.

En el complemento, los cambios efectuados por Jorge Sampaoli en la visita surtieron efecto, ya que los que fabricaron la jugada para el gol fueron dos de los cinco ingresados. A los 91’ una gran jugada individual de Hulk que ante salida de Villar tocó el balón al centro para que Dudu la empujó a la red y marcar el empate para Atlético Mineiro 1-1.

ALINEACIONES

IND. DEL VALLE: Villar; Fernández, Schunke, Velasco (Zárate), Cortez; Alcívar, Guagua (Lerma), Sornoza (Mendez), Mercado; Spinelli y Hoyos (Vasquez). DT: J. Rabanal.

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Ruan, Vítor, Alonso; Gabriel (Natanael), Franco, Gustavo Scarpa (Biel), Guilherme (Caio) , Rony (Hulk), Igor y Bernard (Dudu). DT: J. Sampaoli.

ÁRBITRO: Carlos Betancur (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Banco Guayaquil de Quito