Atajada de Pedro Gallese a Luis Suarez es nominada a la mejor del año de la MLS

El arquero de la Selección Peruana Pedro Gallese, figura entre los nominados en los MLS Awards luego del final de la temporada regular del torneo local. La atajada del golero de Orlando City es candidata a llevarse el premio como la mejor del año del fútbol estadounidense.

La salvada destacada de Gallese, fue en el compromiso ante Inter Miami, encuentro en el que el peruano corrió hacia su arco para salvar un disparo de larga distancia, del “pistolero” uruguayo Luis Suárez, delantero de las ‘Garzas’, el que lo vio un poco adelantado trató de sorprenderlo. Sin embargo, Gallese reaccionó a tiempo y sacó una mano salvadora para evitar el gol. Las votaciones para la mejor atajada del año de la MLS se abrieron este lunes 20 y seguirá hasta el viernes 24 de octubre.