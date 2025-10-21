Arsenal goleó al Atlético de Madrid 4-0 y es uno de los tres líderes de la Champons League

Arsenal goleó al Atlético de Madrid 4-0 y es uno de los...

El “Emirates Stadium” fue una fiesta, tras la goleada aplicada por el Arsenal inglés al Atlético de Madrid español por 4-0, resultado que le permite ser uno de los tres líderes de la Champions League, junto al PSG francés y el Inter de Milán italiano, al jugarse la tercera fecha.

Los goles de los “gunners” llegaron en el complemento, y fueron anotados por el brasileño Gabriel a los 54’, su compatriota Gabriel Martinelli a los 64’, y un doblete del sueco Viktor Gyokeres a los 67’ y 70’, desnudando gruesas fallas en el bloque defensivo “colchonero”, que con esta derrota se quedó con solo 3 ´puntos en el puesto dieciocho.

Otros Resultados: Kairat Almaty (KAZ) 0 Pafos (CHI) 0; Copenhague (DIN) 2 Borussia Dortmund (ALE) 4; Newcastle (ING) 3 Benfica (POR) 0; PSV Eindhoven (PB) 6 Nápoles IITA) 2; Royal Unión SG (BEL) 0 Inter de Milán (ITA) 4; Villarreal (ESP) 0 Manchester City (ING) 2.