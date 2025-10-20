¿Y si mejor votamos por Los Chistosos?

En otro lenguaje

Por: Jaime Asián Domínguez

Estaba cantado que ‘Porky’ Rafael López Aliaga abandonaría la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que ‘Plata como cancha’ César Acuña haría lo propio con la gobernación de La Libertad para intentar depositar sus ancas en Palacio de Gobierno luego de las Elecciones Generales de 2026.

A ellos, en este ya fastidioso “más de lo mismo”, se suman la “candidata natural” de Fuerza Popular, Keiko Fujimori -sin importar que el votante la tenga sentenciada-; “Ken” George Forsyth -el pobre no le ha ganado a nadie-; y el “Lagarto” Martín Vizcarra, a través de Mario Vizcarra, su hermano y ventrílocuo.

Por ahí también asoman el humorista Carlos Álvarez -aunque no termina por decidirse- y el comunicador (sabelón, según propia confesión) Phillip Butters, a quien hace unas semanas le bajaron el copete en Juliaca y debería agradecerle a la Policía por salvarlo del linchamiento.

Así las cosas, y contemplando el abultado número de votos en blanco o viciados que recogen las encuestas de opinión, solo nos queda decir que los grandes ganadores de esta campaña electoral, indefectiblemente, serán Los Chistosos de RPP y su consabido ingenio para sacar voces casi perfectas.

Hernán Vidaurre tendrá el guion casi hecho con frases como “es mi opinión”, “el Perú será una potencia mundial” y el piteo por el tren chatarra del líder de Renovación Popular; Manolo Rojas dibujará memes a granel con cada incursión verbal del suegro de Brunellita Horna, y Giovanna Castro la hará linda con la imitación de la ‘China’, que ha bajado de peso desde que dejó a Mark Vito.

Y es que, a decir verdad, la política peruana es un chiste, con el que hay que reír para no llorar. Porque si esto es la antesala de 2026, agárrate Catalina: no sabemos si vamos rumbo al futuro… o al próximo sketch.

Eso sí, no se sorprendan si un día de estos anuncian en horario estelar que Magaly postula al Parlamento, Gisela va por la presidencia y Tongo regresa en holograma como asesor espiritual de algún outsider con cara de app. Total, en este Perú bendito que nos vio nacer cualquier cosa puede suceder… salvo que elijan bien.

