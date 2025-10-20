Universitario venció en los descuentos a Ayacucho F.C. 2-1 y está cada vez más cerca del «Tri»

CARLOS HIDALGO

Con el alma en vilo y la angustia fe sus hinchas que llegaron al Nacional, apareció el cabezazo salvador de José “Tunche” Rivera en los descuentos, permitió a Universitario derrotar a Ayacucho F.C. 2-1 y avanza a paso firme a lograr el Tricampeonato. No fue nada fácil doblegar a los “zorros” ayacuchanos que también peleaban por sumar y salvarse del descenso.

A los 16’ abrió el marcador la “U” por acción de Martín Pérez-Guedes, quien recibió un servicio largo y tras para el balón lanzó un remate de izquierda mandando el balón a la red, pero ahí nomás Ayacucho F.C. reaccionó y sobre los 23’ John Lucumí aprovechó un pivoteo de su compañero Caballero y tras superar a Riveros, metió de zurda el balón por debajo de Britos y puso el empate.

En el complemento, la “U” apretó por romper el empate, pero no lograba su objetivo. A los 78’ se fue expulsado Andy Polo por golpear a Carlos Correa, dejando a la “U” con 10 jugadores y todo se complicaba. Pero a los 93’ llegó el ansiado segundo tanto crema, cuando José “Tunche” Rivera aprovechó un centro perfecto de José Carabalí y de cabeza mandó el balón a la red, sellando el triunfo tan anhelado que lo pone con 33 puntos cómodo líder del Clausura, con 7 de diferencia sobre Cusco F.C. y 9 a Alianza Lima. El Tricampeonato cada vez más cerca.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Costa), Castillo, Concha (Rivera), Inga (Carabalí); Vélez (Flores) y Valera (Churín). DT: J. Fosatti.

AYACUCHO F.C.: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Yovera (Barrios); Orue, Caro, Ramírez, De la Cruz (Correa); Lucumi (Arakaki) y Caballero (Pérez). DT: S. Castellanos.

ÁRBITRO: Joel Alarcón

ESCENARIO: Estadio Nacional