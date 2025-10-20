Sport Boys venció a Melgar 1-0 y da un paso importante para salvarse del descenso

Una importante victoria obtuvo Sport Boys que venció a FBC Melgar de Arequipa 1-0, partido efectuado en el Estadio Miguel Grau del Callao, a puertas cerradas. El gol del delantero argentino Luciano Nequecaur en el final de la etapa inicial. Con 35 puntos en el Acumulado (puesto 13), se alejó 11puntos de Alianza Universidad y 9 de Ayacucho F.C., actualmente en zona de descenso.

Aunque el conjunto rojinegro fue quien tomó la iniciativa, no pudo plasmar en goles, lo que motivó que Boys se animara a también responder con ataques, y es así que a los 44’ un servicio del colombiano Carlos López es aprovechado por Luciano Nequecaur, que de golpe de cabeza mandó el balón a la red, batiendo a Carlos Cáceda.

Melgar que intentó en el complemento darlo vuelta, no pudo lograr su objetivo, y desaprovechó una oportunidad de desplazar a Cristal en el Acumulado como cuarto, quedado en 52 puntos (quinto) a dos de los rimenses.

ALINEACIONES:

SPORT BOYS: Rivadeneyra; Mira, Colombo, Riojas, Carbajal; Solís, Da Campo, Urruti (Villalta), Alarcón (Salazar), López y Nequecaur (Ríos). DT: J.C. Cabanillas.

MELGAR: Cáceda; Lazo (González), Barrios, Deneumostier (Quagliata), Ramos; Orzan, Bordacahar (Cabanillas), Tandazo, Martínez (Vidales), D’ Arrigo (Liza) y Cuesta. DT: J. Reynoso.

ÁRBITRO: Daniel Ureta

ESCENARIO: Estadio Miguel Grau del Callao