Padrastro que golpeó a niña de cuatro años con cable quedó libre en Arequipa

El padrastro fue liberado con comparecencia restringida pese a video que muestra la brutalidad del ataque. El Ministerio Público consideró las lesiones como leves.

John Carlos Rodríguez Rocca, de 25 años, golpeó salvajemente a su hijastra Zoé con un cable de cargador de celular el pasado 16 de octubre en Quequeña, Arequipa. La madre grabó el ataque mientras ella misma, embarazada de cuatro meses, también fue agredida. A pesar de la brutalidad captada en video, el sujeto quedó en libertad con comparecencia restringida. La ministra Sandra Gutiérrez declaró que «este caso no va a quedar impune».

Un cable de cargador como arma

El ataque ocurrió la tarde del jueves 16 de octubre en una vivienda del sector 1 de Nueva Quequeña. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Rodríguez Rocca golpeando y mordiendo a la niña mientras le grita que deje de llorar. En un momento, la golpea con un cable de cargador que deja marcas visibles en su cuerpo.

Según la denuncia, Rodríguez Rocca había estado bebiendo licor y reaccionó violentamente al ver un plato de comida en el suelo. Los vecinos confirmaron que las agresiones eran habituales. «No era la primera vez que la golpeaba. Siempre se escuchaban llantos, pero esta vez fue peor», contó una residente.

El sereno municipal Remigio Pro relató que encontraron a la madre y la niña en shock. «El agresor fue detenido tres cuadras más abajo, comprando licor como si nada hubiera pasado», señaló.

Libertad con restricciones

La Fiscalía de Violencia Familiar abrió investigación por violencia física y psicológica agravada. Sin embargo, el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva al considerar las lesiones como leves. El juez ordenó solo comparecencia con restricciones y prohibición de acercarse a menos de 100 metros de las víctimas.

La fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor explicó que el video fue enviado a la División de Alta Tecnología. El 24 de noviembre se autenticará el material. El imputado afrontaría una pena de hasta tres años de prisión, que podría aumentar a seis si se confirma la agresión a su pareja gestante.

Intervención ministerial

La ministra Sandra Gutiérrez viajó a Arequipa para reunirse con la Fiscalía y la Policía. «Este caso no va a quedar impune», declaró ante la prensa. La niña Zoé se encuentra en el albergue Santa Isabel. Su madre fue trasladada a un centro de acogida del MIMP. Ambas reciben atención psicológica y legal.