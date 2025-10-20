Ministro Martínez propone creación del Sistema Nacional de Prevención en la lucha contra la extorsión y el sicariato

En el Congreso, el titular del MINJUSDH presentó aportes al proyecto de ley que adopta medidas contra estos delitos en las empresas de transporte público.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, propuso ante el legislativo la creación del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Extorsión y el Sicariato, en el marco de la presentación de aportes del sector al proyecto de ley que plantea medidas por tres años contra estos delitos en el transporte público, que constituye un servicio esencial y estratégico para la movilidad social, el empleo y la economía.

En la sesión extraordinaria de la Comisiones de Transportes y Defensa Nacional, el titular del MINJUSDH detalló que este sistema promoverá, a su vez, la creación de nuevas unidades y equipos especializados en la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Es una forma de fortalecer nuestras instituciones para poder combatir mejor estos flagelos”, detalló.

Propuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apoye en el diseño del esquema de interoperabilidad del Sistema Nacional, fomentando el desarrollo y adopción de la semántica, los estándares tecnológicos y los procesos. También planteó la inclusión del MINJUSDH en este proyecto normativo, a fin de brindar orientación y patrocinio legal a las víctimas que lo requieran, según el ámbito de respuesta y atención inmediata.

Asimismo, el titular del sector propuso que el ministerio participe en el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), para promover el desarrollo normativo y la investigación criminológica a través del Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA.

En su exposición, el ministro Martínez recomendó incorporar la creación de un banco de voces de los internos de los establecimientos penitenciarios. Este será implementado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

En esta sesión también intervinieron el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; congresistas de la república y representantes del Ministerio Público y entidades del Ejecutivo.