María Tyner recibe el Premio “Orgullo Peruano 2025” en emotiva gala realizada en Lima

En una noche de gala llena de elegancia y orgullo nacional, la destacada profesional María Tyner, Gerente de Seguros y Bienes Raíces de TLC Specialist Brokerage, fue reconocida con el Premio “Orgullo Peruano 2025”, galardón que distingue a los peruanos que, con su esfuerzo, liderazgo y amor por el país, iluminan el nombre del Perú en el mundo.



La ceremonia de premiación se llevó a cabo el viernes 17 de octubre en el Club de la Unión, en pleno corazón de Lima, donde se congregaron personalidades del ámbito empresarial, cultural y diplomático para rendir homenaje a los compatriotas que destacan en distintos sectores dentro y fuera del país.



El Premio “Orgullo Peruano”, representado por un trofeo de cristal, es un reconocimiento anual otorgado a un selecto grupo de peruanos cuya trayectoria profesional y humana contribuye al prestigio del Perú en el exterior.



Durante la gala, María Tyner expresó su gratitud por el reconocimiento y dedicó el premio “a todos los peruanos que cada día trabajan con pasión, perseverancia y fe en un mejor país”. Su intervención fue recibida con un cálido aplauso del público, que celebró su compromiso y liderazgo en el sector financiero e inmobiliario.



El evento reafirmó la importancia de destacar las historias de éxito que inspiran a nuevas generaciones de peruanos dentro y fuera del territorio nacional.