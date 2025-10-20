Jannik Sinner decidió no jugar por Italia los cuartos de final de la Copa Davis

El equipo italiano de Copa Davis confirmó a sus convocados para disputar las finales del torneo este año y sorprendió la ausencia de su jugador estrella de la actualidad Jannik Sinner, quien ha optado por no participar del mismo, noticia que cayó como sorpresa a todos..

Sinner fue pieza clave en el equipo italiano que ganó la Copa Davis en las temporadas 2023 y 2024 y este año las finales son en su país, por lo que se pensaba que el número 2 del mundo estaría convocado. Sin embargo, el jugador optó por tener un mayor descanso en este final de temporada.

Finalmente Italia estará representada por Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Los “tanos” enfrentarán en cuartos de final a Austria y si pasa, enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Francia y Bélgica.