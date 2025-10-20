Jaladores de ópticas pelean con cuchillo en plena avenida de Breña

Vecinos denuncian ausencia policial mientras la violencia entre trabajadores informales se agrava en zona comercial



Dos jaladores de ópticas protagonizaron una violenta pelea con arma blanca en plena avenida Tingo María, en Breña, exponiendo la precaria situación de seguridad que atraviesa el distrito. El enfrentamiento, registrado por cámaras de vigilancia, mostró cómo la competencia por captar clientes entre trabajadores informales escaló hasta niveles peligrosos para transeúntes y vecinos.

Agresión con cuchillo en plena vía pública



Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la disputa entre ambos sujetos pasó de gritos y empujones a una confrontación física con amenazas de muerte. Uno de los jaladores sacó un cuchillo y empujó a su rival contra un vehículo estacionado. El agresor lo hizo caer al suelo y lo acorraló con el arma blanca mientras los transeúntes observaban aterrorizados.

La víctima intentó escapar gateando, pero regresó segundos después para continuar la pelea. Esta reacción aumentó el riesgo para quienes circulaban por la zona. El enfrentamiento se extendió hasta el jirón Pariacoto, donde una mujer intervino con decisión y logró separar a los dos hombres antes de que la situación terminara en tragedia.

Vecinos exigen presencia policial constante



Los testigos alertaron a la Policía Nacional del Perú, pero hasta el lunes no se confirmó si hubo detenciones. Tampoco se reportaron heridos oficialmente. Esta incertidumbre refleja la desconexión entre las autoridades y la realidad que viven los vecinos de Breña.

«Siempre están discutiendo, pero ahora ya pelean con cuchillos. ¿Dónde está la Policía?», cuestionó una residente del jirón Pariacoto. Los pobladores denunciaron la ausencia sistemática de patrullaje en la zona y exigieron mayor control sobre los jaladores que compiten agresivamente por clientes cerca de las ópticas.

La difusión del video en redes sociales reavivó el reclamo ciudadano. Los vecinos pidieron a las autoridades intensificar los operativos y regular el trabajo informal en zonas comerciales con alta afluencia de peatones. La violencia entre jaladores evidencia cómo la informalidad descontrolada genera conflictos que ponen en riesgo la seguridad de toda la población.