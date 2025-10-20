Fiscalía consiguió nueve meses de prisión preventiva contra sujeto que extorsionó a un empresario de Chorrillos

El procesado Renato Israel Gamarra Sacco que habría extorsionado a un empresario vendedor de material de construcción en un centro comercial ubicado en la Urb. Los Laureles del distrito de Chorrillos, será recluido por nueve meses en un penal que disponga el INPE.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos consiguió que se dicte la medida coercitiva contra Renato Israel Gamarra Sacco como presunto autor de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en agravio de Gilbert Armengol Infante Paulino.

En la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal adjunto provincial Benito Llontop Ventura sustentó que el agraviado el 29 de setiembre de 2025 recibió mensajes de WhatsApp exigiéndole suma de 100 000.00 soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

Para intimidarlo le enviaron un video de un arma de fuego. El día siguiente, volvió a recibir otros mensajes extorsivos. Posteriormente, el imputado Renato Gamarra a bordo de un mototaxi llegó hasta el domicilio del agraviado para tomar fotos del inmueble y así continuar amedrentando a su víctima.

El 7 de octubre el imputado abordó a la mujer que trabaja para el agraviado. Ella caminaba acompañada del hijo (7) del agraviado y le dijo que si su jefe no se alinea lloraría lágrimas de sangre. Después el imputado subió al mototaxi y cuando estaba por la intersección de la calle Uruguay con el Jr. Numa Llona, fue intervenido por un efectivo policial para solicitarle la documentación del vehículo.

El imputado no contaba con ningún documento por lo que fue detenido al encontrarse en flagrancia delictiva del ilícito de producción al peligro en el servicio público en transporte de pasajeros.

Una vez detenido, personal fiscal realizó las diligencias correspondientes a la investigación preliminar en donde la trabajadora reconoció -a través de fotografías- al imputado.