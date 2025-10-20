Escuelas Deportivas Regionales del Callao es todo un éxito      

Conocidas y reconocidas por su activa participación en todos los sectores chalacos se aprestan a culminar tan empinada y solidaria tarea del año 2025. Hablamos de las Escuelas Deportivas Regionales promovidas por el Gobierno Regional del Callao en beneficio de la población del Primer Puerto de la República.

Estuvieron dirigidas a jóvenes de 7 a 17 años. También a personas de la tercera edad que podrían sentirse útiles y logrados como seres humanos, gracias a esta propuesta de sensibilidad social. Los profesores, asistentes y promotores laboraron y lo seguirán haciendo en distintos distritos, comunidades y asentamientos humanos del Callao. Fueron 16,659 exactamente los beneficiados que se inscribieron en nuestro programa social, formalizando esfuerzos con una población ávida por el deporte.

Se ha dado trámite a fútbol, futsal, voleibol, ajedrez, baloncesto, yoga, aeróbicos, pickleball y boxeo, es decir, nueve disciplinas cuyos resultados de participación han permitido superar los estimados más entusiastas. La Oficina de Deporte y Recreación (ODYR) del GORE Callao es la que impulsa estos proyectos convertidos en valiosas herramientas para hacer de los chalacos, primero, mejores personas, y luego cultores de una serie de disciplinas.