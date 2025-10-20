Empresarios del Parque Industrial celebran con ofertas

El próximo 1 de noviembre la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa (APEMIVES) del Parque Industrial de Villa El Salvador cumple 39 años y por ello presenta ofertas insuperables en productos como muebles de madera o acero, juegos de comedor, calzado de puro cuero o artesanías.

Las ofertas empezaron el 15 de octubre con el “Show del Rematón” con una gran presencia de público y luego continuarán con la temporada de fiestas de fin de año.

“La fecha central es el 1 de noviembre, pero desde el 15 de octubre 200 los empresarios ofrecen muebles, reposteros, mesas, camas, roperos, calzado de puro cuero. Tenemos la sección de fundición por si falta alguna pieza en la maquinaria de una fábrica, una sección de alimentos, confecciones y artesanías”, dijo el presidente de la APEMIVES, Carlos Acevedo.

SEGURIDAD Y CALIDAD

Como en todo el país, el Parque Industrial fue afectado por la delincuencia el año pasado, pero los empresarios crearon el “Patrumype”, un patrullero que recorrer toda la zona avisando de cualquier hecho o acto sospechoso. Además los agentes de la comisaría de Villa El Salvador también patrullando el sector dando la seguridad a los visitantes.

En el Parque Industrial encontrarás muebles para la sala, buenos zapatos de cuero, repuesto para maquinarias o juegos de comedor y dormitorio. Para que puedas aprovechar estas ofertas puedes acercarte al Centro Comercial del APEMIVES ubicado en el cruce de la Av. El Sol y Solidaridad y encontrarás eso y mucho más.