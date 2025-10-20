‘El Jorobado’ lavaba dinero de la extorsión a través de conciertos y su red criminal organizó el cumpleaños del alcalde de Comas

La red criminal de Los Sanguinarios de la Construcción utilizó productoras de eventos y empresas de servicios para blanquear ganancias ilícitas. Uno de los detenidos aportó a la campaña del burgomaestre y contrató con la municipalidad por más de 24 mil soles.

Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, líder de Los Sanguinarios de la Construcción, lavó dinero proveniente de la extorsión mediante conciertos populares en Lima. La Fiscalía reveló que su productora AS Producciones organizaba eventos musicales donde vendía cerveza, alquilaba baños portátiles y presentaba espectáculos de cumbia. El domingo informó Cuarto Poder sobre esta operación criminal que utilizaba el entretenimiento como fachada para blanquear capitales. Artistas como Agua Marina, Brunella Torpoco y Zaperoko mencionaron el nombre de AS Producciones sin conocer su verdadero vínculo criminal.

La red criminal y sus conexiones políticas

En octubre pasado, las autoridades capturaron a ‘El Jorobado’ junto a otros miembros de su organización. Glemn Montes Malaver figuró entre los detenidos como uno de los principales coordinadores. Montes utilizaba su empresa Jessmir Producciones como promotora del concierto de Agua Marina donde ocurrió un atentado reciente.

Edwin Yhony Díaz Vila, alias ‘Pipo’, también cayó durante la operación policial. Este personaje alquilaba baños portátiles para los conciertos mediante sus empresas SK & J Servicios Generales y Baños Portátiles SKJ E.I.R.L. El 28 de julio de 2023, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, celebró su cumpleaños en el Centro Deportivo Jesús Obrero con la presencia de la compañía de ‘Pipo’. El portal de la ONPE registra que Díaz Vila aportó mil soles a la campaña del burgomaestre.

Contratos municipales y eventos distritales

Las empresas de ‘Pipo’ contrataron con la Municipalidad de Comas durante la gestión de Villegas. En 2023 recibió 7,590 soles por alquiler de baños portátiles. Entre 2024 y 2025 obtuvo 16,800 soles adicionales.

AS Producciones organizó el aniversario de Carabayllo el 28 de junio de 2023 en el estadio municipal. La condición para ingresar era comprar cerveza Cerlimás, empresa propiedad de ‘El Jorobado’. Un mes después se realizó el segundo festival de salsa con entradas que llevaban el sello de AS Producciones.