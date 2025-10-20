Alianza Lima logró importante triunfo sobre Sport Huancayo por 2-1 y volvió a ser segundo en el Acumulado

Importante triunfo logró Alianza Lima en condición de visitante, al superar 2-1 a Sport Huancayo, en disputado partido efectuado en la “incontrastable ciudad”. Anotaron para los íntimos sus dos artilleros como son Paolo Guerrero y Hernán Barcos, mientras que por el “rojo matador” descontó en el final Hernán Carabaño. El árbitro fue Edwin Ordoñez, quien expulsó fuera del campo a Pablo Ceppelini por insultar al cuarto hombre cuando salió cambiado.

El partido comenzó algo friccionado, y pasado el cuarto de hora inicial, se abrió el marcador. A los 23’ Paolo Guerrero aprovechó un balón que rebotó en el poste izquierdo, tras remate de Eryk Castillo, para mandarla a la red del arquero Ángel Zamudio. Con el 1-0 se fueron al descanso.

En el complemento, cuando Sport Huancayo ejerció dominio territorial y creaba peligro en el arco de Guillermo Viscarra, Alianza sorprendió con los cambios realizados por Gorosito le surtieron efecto. A los 91’, un servicio largo de Carlos Zambrano para Hernán Barcos, quien entrando al área por la izquierda, y ante la marca de Barboza, sacó un remate cruzado que venció las manos de Zamudio, anotando el 2-0 para Alianza.

Cuando el partido terminaba, a los 97’ Diego Carabaño se mandó una jugada individual y tras superar a Carlos Zambrano, sacó un zurdazo a la mano derecha de Viscarra, para descontar por el local. Alianza Lima llegó a los 61 puntos en el Acumulado y a 24 unidades en el Clausura (tercero), mientras Sport Huancayo se quedó con 45 puntos en el Acumulado (octavos) peleando cupo a la Sudamericana y 15 unidades (duodécimo).

ALINEACIONES:

SPORT HUANCAYO: Zamudio; Madrid (Barboza), Murillo, Gaona, Herrera; Villar (Carranza), Carabaño, Fernández (de Jesús), Sanguinetti; Luján y Huaccha (Posito). DT: R. Pellejero.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui (Gaibor), J. Castillo (Aquino), Ceppelini; E. Castillo (Chávez), Guerrero (Barcos) y Gentile (Peña). DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

ESCENARIO: Estadio Huancayo