Sporting Cristal logró triunfo valioso ante Garcilaso 1-0 en el Cusco

Bajo una persistente lluvia que cayó en el segundo tiempo, Sporting Cristal derrotó de visita al Deportico Garcilaso del Cusco 1-0 con anotación de Irven Ávila a los 88′, con lo cual recuperó el cuarto lugar del Acumulado con 54 puntos, superando a FBC Melgar de Arequipa con 52, que recién jugará este lunes de visitante ante Sport Boys. El árbitro del partido fue Pablo López.

El conjunto bajopontino conducido por Paulo Autuori, supo controlar los ataques de Garcilaso, y con los cambios efectuados en el complemento, le dio mayor frescura y lograron en los mintos finales, llegar con mas peligro a la valla de Patrick Zubczuk, y en uno de ellos llegí el único gol del partido.

A los 88′ Martín Távara (ingresado) saó un remate desde fuera del área que hizo estrellar el balón en el travesaño, y en el rebore sobre la línea de gol Irven Ávila la añadió a la red, anticipándose al intento de Zubczuk y darle la victoria al elenco bajopontno. Golpe duro para Garcilaso, que no pudo reaccionar y salvar al menos un empate.

Sporting Cristal sumó en el Clausura 22 puntos y es tercero, mientras que en el Acumulado con 54 unidades se unica en curata posición, y llegará motovado para el partido del jueves 23 ante el líder Universitario en el Estadio Nacional. Garcilaso por su parte, se quedó con 21 unidades en el sexto ligar del Clausura, y con 48 puntos en sétimo puesto del Acumulado.