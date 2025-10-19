Real Madrid le ganó a Getafe 1-0 y recuperó la punta de la Liga de España

El gol de Kylian Mbappé a falta de diez minutos para culminar el partido, le permitió al Real Madrid derrotar a Getafe 1-0 de visitante, y con ello recupero la punta de la Liga de España, llegando a los 24 puntos, dos más que el F,C, Barcelona, con el que se medirá el próximo domingo 26 en el Santiago Bernabéu.

El partido parecía que terminaría en empate a cero goles, pero la expulsión a los 78’ de Nyon en Getafe por una entrada temeraria, hizo el desbalance que lo aprovechó dos minutos después, cuando el turco Arda Guler enviar un pase al vacío a Kylian Mbappé que sacó en el borde del área un disparo fuerte al lado del parante izquierdo llegando el balón a la red, y darle el triunfo a los merengues.

Otros Resultados: Elche 0 Athletic Club 0; Celta 1 Real Sociedad 1; Levante 0 Rayo Vallecano 3. Principales Posiciones: Real Madrid 24; F.C. Barcelona 22; Villarreal 17; Atlético de Madrid 16; Real Betis 16; Espanyol 15; Elche 14; Athletic Club 14.