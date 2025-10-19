Peritaje forense determina que bala rebotó antes de impactar a manifestante: dictan siete días de detención preliminar contra policía Luis Magallanes

El análisis técnico con software Amped Five reveló que el suboficial disparó al suelo durante una persecución en las protestas del 15 de octubre. El proyectil rebotó en la pista antes de alcanzar el tórax de Eduardo Ruiz. La fiscalía obtuvo detención preliminar pese a que la defensa argumentó arraigo laboral y familiar del acusado.

El perito Danny Humpire determinó mediante el software forense Amped Five que el suboficial PNP Luis Magallanes Gavidia disparó al suelo y no directamente al cuerpo de Eduardo Ruiz, quien falleció tras el incidente. «Se ve que la bala rebota en la pista. Luego es por rebote que cae en el tórax del occiso. Esto se verifica en el certificado de necropsia. Allí dice herida penetrante, y no perforante», explicó el especialista.

La secuencia de los hechos

Las imágenes forenses revelan que Magallanes huía de un grupo de personas cuando fue alcanzado por un sujeto. En ese momento hizo uso de su arma de fuego y disparó cerca de las piernas del perseguidor. Este procedimiento no formaba parte del plan operativo establecido para las manifestaciones del miércoles 15 de octubre.

El exministro del Interior y general en retiro de la PNP, Cluber Aliaga, evaluó que los peritajes podrían demostrar ausencia de intención homicida. «No sería homicidio calificado, sino homicidio culposo a lo sumo», señaló. Aliaga consideró que las contradicciones entre el ministro Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP surgieron por presión mediática y social.

El abogado Luis Miguel Llanos cuestionó que se removiera de sus cargos a varios generales mientras el jefe directo de Magallanes, Franco Moreno Panta, no fue tocado.

Detención y testimonio

El fiscal Roger Yana solicitó siete días de detención preliminar. El juez Abel Centeno aprobó el pedido argumentando que el suboficial no tenía arraigo suficiente porque reside «en un domicilio alquilado». La defensa había presentado pruebas de su trabajo en la PNP, vínculos familiares y licencia médica por múltiples contusiones.

«Estaba con la cabeza ensangrentada. No podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos. Al momento de correr, yo corría y solo quería defenderme, señor juez, al disparar al piso. En ningún momento yo he disparado al cuerpo», declaró Magallanes durante la audiencia.