Ministro del Interior promete ser «implacable» contra extorsión al sector transporte

Vicente Tiburcio busca incorporar a los ministerios de Justicia y Transportes en mesas de trabajo para enfrentar la criminalidad organizada que golpea a empresas formalizadas de la capital.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció este sábado que el Gobierno será «implacable contra las mafias de extorsión» y que para lograrlo buscan consolidar la articulación entre las entidades del sistema de justicia y el Ejecutivo.

El anuncio se dio durante la cuarta mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público y diversas empresas de transporte público que operan en la capital. Tiburcio se comprometió a incorporar a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Transportes en estas reuniones para obtener resultados concretos.

La promesa de fortalecer la normativa

El ministro resaltó que estos espacios permiten fortalecer la lucha contra la criminalidad. «Existe la plena voluntad y predisposición de fortalecer la normatividad. Ya se han promulgado algunas leyes y están próximas a aprobarse normas complementarias para que la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan hacer justicia», indicó Tiburcio.

Según señaló, estas medidas buscan darle mayores herramientas a la Policía Nacional y al Ministerio Público para combatir el crimen organizado.

Respuesta al asesinato en Lurín

Tiburcio lamentó el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores. «No se puede permitir que las empresas de transporte formalizadas, que generan empleo y aportan al país brindando un servicio al ciudadano, sean atacadas por el crimen organizado», dijo el titular del Interior.

El ministro indicó que no permitirán que las empresas de transporte sean atacadas por la criminalidad organizada. El crimen en Lurín se suma a una ola de violencia que golpea sistemáticamente al sector.

Instrucciones desde el Ejecutivo

El ministro informó que existen instrucciones precisas del presidente José Jerí para que el Ministerio del Interior trabaje con puertas abiertas. La directiva incluye escuchar a todos los ciudadanos que puedan contribuir con propuestas concretas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

«Hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general», remarcó Tiburcio. Los anuncios llegan mientras el sector transporte sigue siendo golpeado por la criminalidad organizada y las empresas formalizadas exigen respuestas concretas.