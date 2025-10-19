Ministro Aldo Prieto supervisó llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Elio de la Línea 2 del Metro

El propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, supervisó este importante avance en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima el cual unirá Ate con el Callao.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera, encabezó la ceremonia de llegada de la tuneladora “Delia” a la estación Elio (E-08), marcando un nuevo hito en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el primer sistema de transporte subterráneo del país.

Durante la actividad, el titular del MTC estuvo acompañado por el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, y la representante de la concesionaria Metro de Lima Línea 2, Carmen Deulofeu Palomas, quienes realizaron un recorrido por la zona de cale para constatar el avance de las obras.

El ministro Prieto destacó que la llegada de “Delia” representa “un paso firme hacia una Lima y Callao más conectadas, modernas y sostenibles”, subrayando el compromiso del Gobierno de transición y reconciliación nacional, liderado por el presidente José Jerí, con la culminación de esta obra emblemática.

“Estamos construyendo una infraestructura de clase mundial que transformará la manera en que los peruanos se desplazan. Con la Línea 2, reduciremos a la mitad los tiempos de viaje y mejoraremos la calidad de vida de millones de ciudadanos”, afirmó el ministro.

La tuneladora “Delia” ha perforado hasta la fecha 9.3 kilómetros de túnel e instalado 4 mil 668 anillos de concreto, asegurando la estabilidad y seguridad de la vía subterránea. Desde su partida en la estación San Juan de Dios (E-19), ha atravesado múltiples estaciones hasta llegar a Elio, y continuará ahora hacia la estación San Marcos, en el Cercado de Lima.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao conectará en solo 45 minutos los distritos de Ate y el Callao, beneficiando directamente a más de 2.5 millones de ciudadanos. Se trata del primer metro 100% automatizado del Perú, con tecnología de nivel GoA4, similar a los sistemas más avanzados del mundo.

Actualmente, la etapa 1A del proyecto opera en marcha blanca desde diciembre de 2023, cubriendo cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita, con más de 26 millones de viajes gratuitos realizados.

Siguiendo los lineamientos de gestión del presidente de la República, José Jerí, el MTC viene trabajando para cerrar brechas en conectividad y transporte, y beneficiar a más peruanos, sobre todo, en este periodo de unión y reconciliación nacional. El Perú sigue adelante.