Liverpool cayó de local ante Manchester United 2-1 y sumó tercera derrota consecutiva en la Premier

Por la octava fecha de la Premier League, Liverpool sumó su tercera derrota consecutiva, al caer de local en Anfield 2-1 ante el Manchester United, y si bien con sus 15 puntos está ubicado en el tercer lugar, quedó a cuatro unidades del líder Arsenal y uno menos que el escolta Manchester City.

El United sorprendió temprano con abrir el marcador, con tanto del camerunés Bryan Mbeumo a los 2’, aprovechando un pase de Diallo. Pese a que luego Liverpool atacó masivamente el arco visitante, no tuvo suerte con dos remates al poste de Gakpo, cerrándosele la opción del empate.

En el complemento, Liverpool siguió martillando en busca del gol, y a los 78’ esta vez si se le concretó al neerlandés Cody Gakpo para poner el 1-1 parcial. Y cuando más buscaba darlo vuelta, en un acción aislada de ataque del United, le permitió a Harry Maguire con golpe de cabeza mandar el balón a la red y darle la victoria a su equipo por 2-1, llegando a los 13 puntos y ser novenos.