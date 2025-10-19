Destituyen a director y subdirector del penal de Piura tras fuga de interno procesado por extorsión

El recluso escapó durante un tratamiento psiquiátrico en el tópico del establecimiento. El INPE activó una investigación interna y ordenó la separación inmediata de los responsables

Un interno procesado por extorsión se fugó del penal de Piura durante la madrugada del domingo 19 de octubre mientras recibía tratamiento psiquiátrico en el tópico del establecimiento. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) respondió con la destitución inmediata del director y subdirector del penal.

El prófugo, Krisman Nizama Ponce, de 31 años, desapareció mientras estaba bajo custodia médica. El caso expone nuevamente las fallas en la seguridad de los penales del norte del país.

La fuga y la respuesta institucional

El personal de seguridad detectó la ausencia de Nizama Ponce a las 6:30 de la mañana. La detección tardía activó de inmediato los protocolos de emergencia y búsqueda dentro del penal y en los alrededores. Los operativos iniciales no dieron resultados.

El INPE comunicó de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Estas instituciones ahora coordinan la recaptura del recluso y determinarán las responsabilidades penales. Nizama Ponce continúa en calidad de no habido y mantiene vigente su orden de detención preventiva.

Investigación y sanciones

La Oficina de Asuntos Internos del INPE se trasladó al penal para iniciar una investigación. El objetivo es identificar posibles omisiones o negligencias del personal encargado de la custodia durante el tratamiento médico.

El presidente del INPE ordenó la separación inmediata de los funcionarios responsables mientras continúan las diligencias administrativas. La institución señaló en un comunicado: «La institución mantendrá su compromiso con el principio de autoridad, el orden y la disciplina en todos los establecimientos penitenciarios del país». Las autoridades aseguraron que revisarán los protocolos de control médico y seguridad en las áreas restringidas.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad interna en los penales que albergan internos procesados por crimen organizado y extorsión. El INPE exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que facilite la ubicación del prófugo.