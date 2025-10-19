André Martínez se proclamó ganador de la Edición 53 de «Los Caminos del Inca» que finalizó hoy en Arequipa

El piloto nacional Amdré Martínez junto a su copiloto argentino Matías Aranguren a bordo de su coche Ford Fiesta 860, se adjudicaron la Edición 53 de la tradicional prueba automovilística “Los Caminos del Inca”, tras correrse ayer domingo la última etapa entre Cusco y Arequipa con tres especiales, contando con un recorrido total de casi 300 kilómetros, manteniendo la ventaja que tenía a Richard Palomino con su Skodia Fabia N5.

Martínez ganó por primera vez en su carrera Caminos del Inca (Categoría Rally 3), luego de completar cinco etapas y doce especiales en un tiempo de 13 horas 10,minutos y:34 segundos, cuyo anterior mejor desempeño fue el tercer puesto en la edición del 2023.

En la presente edición, supo administrar la ventaja con que salió desde el Cusco, y con manejo criterioso se impuso a sus competidores Richard Palomino y José Rojas con el coche 734 (segundos) y Carlos Castro con Carlos Peral con el coche 804 (terceros).

«Feliz de haber ganado ya en mi cuarto año compitiendo. Fue una buena decisión partir primero. Tuve la cancha limpia. Fue positivo durante todo el día», indicó André Martínez tras consagrarse campeón, en conversación con el programa Mundo Tuerca en la llegada que fue en el Parque Mayta Cápac en Arequipa.