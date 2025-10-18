Tatiana Astengo enfrenta críticas por insultos a policías en marcha del 15 de octubre

Un video muestra a la actriz profiriendo frases contra un agente mientras circula un comunicado que ella misma publicó rechazando la violencia estatal



Tatiana Astengo protagoniza una polémica que expone las tensiones de la protesta social peruana. La actriz publicó un comunicado institucional contra la represión policial. Pero un video la muestra insultando a un uniformado durante la manifestación del 15 de octubre. La contradicción entre el discurso público y la conducta individual desató una ola de cuestionamientos en redes sociales. Hasta ahora, Astengo no responde a las críticas ni se pronuncia sobre las imágenes difundidas.

El comunicado y el video



La cuenta de Instagram de Astengo se llenó de reproches después de compartir un pronunciamiento de la Asociación de Artistas Escénicos del Perú. El documento rechaza la violencia registrada en la reciente marcha contra el Gobierno. «Rechazamos toda forma de represión indiscriminada, que vulnere los derechos fundamentales y recordamos que el Estado debe garantizar el orden y la seguridad», señala el texto firmado por varios actores.

Sin embargo, la publicación quedó opacada por un video que circula en redes sociales. En las imágenes de la marcha del 15 de octubre se escucha a Astengo dirigirse a un policía con palabras agresivas. «Grábame. Este recuerdo te lo voy a dejar para tu hija, que la van a violar este Gobierno de violadores», dice la actriz en el clip.

Las reacciones en redes



El video generó indignación entre usuarios de distintas posiciones políticas. Muchos cuestionaron que Astengo mencione a la hija del policía en sus insultos. Las críticas señalan una contradicción entre denunciar la violencia institucional y ejercer violencia verbal contra un trabajador que cumple órdenes.

«Soy hija de un policía y ahora merezco tus disculpas», escribió una usuaria. Otro comentario plantea: «¿Qué clase de artista es la que insulta, provoca e incita? Meterte con hijos y expresarse de esa manera. Qué decepción». Un tercer mensaje afirma: «Le echaste la sal al policía diciéndole ‘van a viol*r a tu hija’. ¡Nunca se desea el mal a alguien!».

El silencio de Astengo



La actriz no emitió ninguna declaración adicional sobre el video ni respondió a los cuestionamientos. Su silencio contrasta con la rapidez con que compartió el comunicado institucional. La situación revela las complejidades de la protesta social. Los manifestantes enfrentan a policías que también son trabajadores precarizados. El Estado utiliza a estos agentes como escudo para defender un sistema que reproduce violencia en distintos niveles.

El caso Astengo muestra cómo la rabia legítima ante la represión puede derivar en ataques personales que no construyen organización ni conciencia política. La contradicción entre denunciar la violencia estatal y ejercer violencia simbólica contra individuos concretos debilita el discurso crítico. Mientras tanto, las redes sociales siguen esperando una respuesta que no llega.