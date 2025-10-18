Perú cerrará el 2025 con amistosos en Rusia: Barreto convocará a referentes ausentes ante Chile

La selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en noviembre durante una gira por territorio europeo. Serán los últimos partidos del año tras la derrota 2-1 en Santiago con un equipo renovado.

La selección peruana disputará dos amistosos en noviembre que cerrarán su calendario 2025. El combinado nacional viajará a Rusia para enfrentar al equipo local el 12 de noviembre y a Chile el 18 del mismo mes. Manuel Barreto, técnico interino, planea convocar a los referentes que no participaron en la reciente derrota 2-1 ante los chilenos en Santiago el pasado 10 de octubre.

Gira con sabor a revancha

El primer encuentro se jugará en el Gazprom Arena de San Petersburgo a las 12:00 horas de Perú. El segundo cotejo ante Chile tendrá como escenario el estadio Fisht de Sochi el 18 de noviembre a las 11:00 horas. La sede rusa trae recuerdos positivos para la blanquirroja, que disputó el Mundial 2018 en ese país tras 36 años de ausencia en la cita orbital.

Barreto debutó con derrota ante Chile en Santiago, pero rescató el rendimiento de un plantel joven. «Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por como se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano», declaró el estratega tras el partido.

Renovación sin rumbo claro

La gira por Rusia representa una nueva oportunidad para un proceso que arrancó con interrogantes. La Federación Peruana de Fútbol sigue sin definir un técnico permanente tras la salida de Jorge Fossati. Barreto asumió de manera interina sin garantías de continuidad. La convocatoria de referentes ausentes en octubre sugiere que la FPF no tiene una línea clara sobre el recambio generacional que tanto pregona.

Los amistosos de noviembre serán los últimos cotejos de la selección en 2025. El duelo ante Chile en Sochi permitirá una revancha directa tras la derrota en Santiago. Sin embargo, la falta de un proyecto deportivo definido genera dudas sobre el verdadero objetivo de estos encuentros más allá del simple cumplimiento del calendario FIFA.