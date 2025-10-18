MTC rechaza supuesta carpeta de investigación a viceministro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones rechazó que se realice una supuesta investigación fiscal al viceministro de Transportes, Ismael Sutta, como informó un medio de comunicación.

Se trata de una información respecto al Oficio N.° 214-2025-[29]-MP-FN-AEIDC, el cual se atribuye a una supuesta carpeta de investigación contra el funcionario.

En un comunicado, el MTC precisó que el citado documento es una solicitud de remisión de información efectuada por el Ministerio Público dentro del marco de sus competencias.

“Rechazamos categóricamente las versiones que pretenden tergiversar el contenido del documento, generando desinformación o afectando la imagen institucional y del Viceministro de Transportes, Sr. Ismael Sutta”, señala el MTC en un comunicado.

Asimismo el MTC señaló que Ismael Sutta, no tiene procesos de investigación sobre delitos de corrupción.