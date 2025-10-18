Miles acompañan al Señor de los Milagros en su segundo recorrido por Lima

La capital se viste de morado este fin de semana con una de las procesiones más multitudinarias del país. El Cristo Moreno recorre el Centro Histórico mientras las autoridades implementan desvíos masivos del transporte público.

Lima vive este sábado 18 y domingo 19 de octubre una de sus jornadas más esperadas del año. Miles de devotos vestidos de morado acompañan al Señor de los Milagros en su tradicional procesión por el Centro Histórico. La Hermandad del Señor de los Milagros convoca bajo el lema «Día de fe, amor y devoción» a esta movilización espiritual que paraliza la capital. Desde temprano, los fieles se congregan con hábitos morados, velas y flores para rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla.

Los recorridos de ambos días

El sábado, la imagen sagrada inicia su trayecto en la iglesia de Las Nazarenas. Continúa por avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión hasta la Plaza Mayor, donde da una vuelta completa. Luego avanza por jirón Carabaya, jirón Ucayali, avenida Abancay y jirón Junín. Ingresa brevemente al Congreso de la República y retoma su paso por jirones Huanta, Ancash y Maynas. La parada final es el Santuario de la Virgen del Carmen Alto.

El domingo inicia desde ese mismo santuario. La procesión toma jirón Huánuco, avenida Grau, rodea el Parque de la Medicina Peruana y sigue por jirón Tarata y jirón Cangallo. Continúa por avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, jirón Zavala Loayza y jirón Miguel Aljovín hasta Paseo de la República. Finalmente avanza por jirón Carabaya, rodea la Plaza San Martín y regresa a Las Nazarenas por avenida Nicolás de Piérola y avenida Tacna.

Desvíos del transporte

La Autoridad de Transporte Urbano implementó modificaciones en Metropolitano, corredores y rutas convencionales. El servicio regular A circula por avenida Alfonso Ugarte. El servicio C llega solo hasta Estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecen cerradas temporalmente.

El Corredor Azul circula por Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Los servicios del Corredor Morado operan por jirón Huanta y avenida Miguel Grau.

Las autoridades recomiendan usar transporte público, llevar agua y bloqueador solar. También evitar exponer a menores durante las horas de mayor calor y no obstaculizar vehículos de emergencia. La Municipalidad de Lima, la Policía y la ATU mantienen activo un plan de seguridad para garantizar el orden.