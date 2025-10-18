Los Chankas superaron a Juan Pablo II por 1-0 y se ilusiona con llegar a la Copa Sudamericana

La casa se respeta. Deportivo Los Chankas de Andahuaylas, sumaron un nuevo triunfo de local, al superar por 1-0 a Juan Pablo II de Chongoyape, y sueñan con alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana, y para el visitante todo lo contrario ya que se quedó con 30 puntos en el Acumulado, y aun no se salva del descenso.

El único gol del partido efectuado en el Estadio Municipal de Andahuaylas, lo conquistó el argentino Pablo Bueno a los 40’, tras buen pase de su compañero Quintana. En el complemento, Juan Pablo II porfió por lograr al menos el empate, pero todos sus intentos fueron en vano. El árbitro fue Diego Haro.