La Liga Contra El Cáncer se ilumina de rosa

. Mañana, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

. La Liga Contra el Cáncer se sumó a la conmemoración internacional alumbrando de color rosa su sede principal.

Cada octubre, el mundo se une en una sola voz para recordar que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Este año, la Liga Contra el Cáncer se sumó a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama iluminando de color rosa la fachada de su centro detector principal, ubicado en Pueblo Libre, y los perfiles de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Tiktok y Linkedin) un gesto cargado de significado que invita a la acción y a la reflexión.

Bajo el lema #ConMiedoPeroHazlo, la institución reafirmó su compromiso con la prevención y de la detección temprana para todos, recordando que el miedo no debe ser una barrera para cuidar la salud. La ceremonia contó con la presencia de los directivos, equipo médico especializado y colaboradores de la Liga, quienes ratificaron su vocación de servicio hacia las familias peruanas.

Una labor que suma en la lucha contra el cáncer

La Liga Contra el Cáncer no solo ilumina su fachada: ilumina también la vida de miles de personas a través de sus programas sociales. Gracias a su equipo multidisciplinario de especialistas, la institución realiza diariamente consultas, procedimientos preventivos, atenciones gratuitas y campañas informativas que promueven la detección temprana de distintos tipos de cáncer. Para agendar su cita puede comunicarse al Whatsapp 988 562 238 o llamar al (01) 204-0404.

Además, buscando no solo concienciar sobre el cáncer de mama sino ser parte activa de la salud de los peruanos, con la iniciativa #ConMiedoPeroHazlo cuenta con paquetes preventivos accesibles que incluyen mamografías, ecografías mamarias, despistajes ginecológicos y consultas especializadas tanto para mujeres mayores como menores de 40 años.

Con la Caravana de la Detección, la entidad de salud lleva prevención y despistajes gratuitos donde más se necesita. Este esfuerzo permite que miles de mujeres accedan a un examen preventivo, muchas de ellas por primera vez. El compromiso de la Liga Contra el Cáncer trasciende sus sedes y llega a las zonas vulnerables de todo el país, durante todo el año.