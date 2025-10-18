Jerí rescata tres cachorras abandonadas tras inspeccionar penal de Huaral

El mandatario encontró a los animales en la puerta de una comisaría de Huaral luego de supervisar el establecimiento penitenciario por la fuga de un recluso venezolano.

El presidente José Jerí rescató tres cachorras que fueron abandonadas en la puerta de la comisaría de Aucayama en Huaral. El hallazgo ocurrió cuando el mandatario salía del lugar tras inspeccionar el penal local. Los animales fueron trasladados de inmediato a una veterinaria donde reciben cuidados. Una vez que estén estables, serán dadas en adopción responsable o trasladadas a Palacio de Gobierno. Un video del rescate se viralizó a través de la cuenta de Facebook NotiExpress Perú.

Del operativo penitenciario al rescate animal

La presencia del presidente en Aucayama respondió a un asunto de seguridad. Jerí inspeccionó en la madrugada del sábado el penal de Aucallama junto a los ministros Vicente Tiburcio y Walter Martínez Laura. La visita se realizó tras la fuga del interno venezolano Dylan Jiménez Pérez, de 24 años, procesado por robo agravado. Al concluir el operativo y salir de la comisaría, el mandatario se encontró con las tres cachorras abandonadas.

Atención veterinaria y opciones de futuro

Las autoridades actuaron con rapidez para garantizar el bienestar de los animales. Los trasladaron a un centro veterinario donde reciben atención médica. El gobierno planea dos alternativas: entregarlas en adopción responsable o llevarlas a Palacio de Gobierno. La decisión dependerá de la evolución de su estado de salud.

Viralización y contexto del operativo

Las redes sociales amplificaron el momento del rescate. La cuenta NotiExpress Perú publicó en Facebook un video que generó miles de reacciones. El gesto humanitario contrastó con la naturaleza del operativo de seguridad que motivó la presencia presidencial.

La inspección al penal formó parte de una estrategia nacional. Las autoridades realizaron requisas simultáneas en varios penales del país. Los operativos revelaron armas punzocortantes, bebidas alcohólicas artesanales y artefactos eléctricos prohibidos. El INPE removió al director y subdirector del penal de Aucallama tras evidenciarse fallas en la seguridad.