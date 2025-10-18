Jerí inspecciona penal de Huaral tras fuga de interno venezolano: investigan a funcionarios por corrupción

El mandatario recorrió el recinto penitenciario junto a los ministros del Interior y Justicia. Realizaron requisas que hallaron armas y bebidas alcohólicas. Investigan a director, subdirector y responsables de pabellones por posible complicidad en la fuga.

El presidente José Jerí inspeccionó la madrugada del sábado el penal de Aucallama en Huaral junto a los ministros Vicente Tiburcio y Walter Martínez Laura. La visita ocurre tras la fuga del interno venezolano Dylan Jiménez Pérez, de 24 años, procesado por robo agravado. Las autoridades realizaron requisas simultáneas en varios penales del país. Hallaron armas punzocortantes, bebidas alcohólicas artesanales y artefactos eléctricos prohibidos. El INPE removió al director y subdirector del penal.

Operativo nacional en penales

El ministro de Justicia Walter Martínez Laura confirmó que su sector desarrolló un intenso trabajo en diversos penales y comisarías. «Nos hemos trasladado hacia el penal de Aucallama, efectivamente, con el presidente de la República. Y se ha supervisado este penal», declaró el ministro.

La requisa comenzó pasadas las tres de la madrugada. Los operativos se realizaron también en Lurigancho, Castro Castro, Cambio Puente y Chimbote. «Como resultado de la requisa, se han encontrado distintos artículos, armas prohibidas, armas punzocortantes, se han encontrado también bebidas alcohólicas, artesanales, que se fabrican o se preparan en el mismo penal, y una serie de artefactos eléctricos que también están prohibidos», agregó Martínez Laura.

El titular de @presidenciaperu, @josejeriore, junto con los ministros de @MininterPeru y @MinjusDH_Peru, llegó a la comisaría de Aucallama y al penal de dicha localidad, en #Huaral, para consolidar la lucha contra el crimen en bien de una cultura de paz.#UnidosPorLaSeguridad pic.twitter.com/iC9d1SbpSb — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 18, 2025

Investigación contra funcionarios

El gobierno investiga a los responsables directos del penal de Huaral. «Lo que se ha hecho es investigar a las autoridades, a los responsables directos que han estado involucrados en estos hechos. Tanto al responsable del pabellón 3, al responsable del pabellón 5 y también al director y al subdirector del penal», declaró el ministro de Justicia.

Martínez Laura advirtió que serán «duros y firmes» frente a actos de corrupción. «Vamos a esperar los resultados de la investigación y ahí se establecerán las responsabilidades y las sanciones que correspondan si es que se encuentran culpables en este caso», mencionó.

El titular de Justicia destacó que su gestión mantiene una política de «cero tolerancia». «Aquel mal funcionario, aquel funcionario que sea corrupto, aquel funcionario que no cumple su trabajo, será removido», puntualizó. La fuga de Dylan Jiménez Pérez ocurrió el viernes pasado.