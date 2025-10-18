Cusco F.C. le ganó a Cienciano por 2-1 y recuperó el segundo lugar del Acumulado

Volvió a su puesto. Cusco F.C. derrotó a Cienciano 2-1, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, y con este resultado le permite retomar el segundo lugar del Acumulado (60 puntos), pasando a Alianza Lima (58) que jugará recién mañana lunes ante Sport Huancayo de visitante. Se jugó en el Estadio “Garcilaso de la Vega” y el arbitraje de Jordi Espinoza.

Los dos goles del cuadro ganador, llegó en la primera etapa por acción del delantero argentino Juan Manuel Tevez. A los 37’ aprovechó un centro de su compatriota Iván Colma para empujar el balón a la red, dejando sin opción al arquero Ignacio Barrios, y luego a los 43’ en otro servicio de Colman al vacío, le permitió ganar en carrera al colombiano Valoyes y ante la salida de Barrios le cruzó el balón y decretar el 2-0.

Cienciano en el complemento buscó descontar en el marcador, y pese a la expulsión de Aldair Fuentes a los 53’ en Cusco F.C., solo pudo alcanzar un descuento a los 78’ por intermedio de Alejandro Hohberg, aprovechando un rebote del arquero Pedro Diaz, ante un cabezazo de Amondaraín.. El “Papá” compromete su opción de llegar a la Sudamericana.

Cusco F.C. si bien acortó distancia con Universitario en el Clausura a solo cuatro puntos, con un partido más, no pierde las esperanzas de alcanzar a los cremas, pero el objetivo principal es terminar segundos en el Acumulado, que le permitiría esperar al tercero y cuarto, para ser Perú 2 en Copa Libertadores.