Comerciantes Unidos logró importante victoria sobre Alianza Atlético 1-0 y se aleja del descenso

Una importante victoria alcanzó Comerciantes Unidos de local en el “Juan Maldonado” de Cutervo, al vencer Alianza Atlético 1-0, resultado que le permite alejarse un poco del descenso en el Acumulado, llegando a los 30 puntos, mientras los sullanenses desperdiciaron la ocasión de meterse cuartos en el Acumulado.

La solitaria conquista fue lograda por el delantero Alexander Lecaros a los 17’, tras un buen pase de su compañero Guzmán, derrotando al arquero Melian. Pese a los intentos de la visita por llegar al empate, no lograron su objetivo. El árbitro fue Julio Quiroz.