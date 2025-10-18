Bayern Múnich doblegó al Borussia Dortmund 2-1 y se aleja en la punta de la Bundesliga Alemana

Por la sétima fecha de la Bundesliga Alemana, el líder Bayern Múnich se impuso en casa al Borussia Dortmund 2-1, resultado que le permite afianzarse en la punta con 21 puntos, cinco más que su inmediato seguidor el Leipzig que llegó a las 16 unidades, tras vencer al Hamburgo 2-1.

El delantero inglés Harry Kane abrió el marcador a los 32’, tras recibir un servicio de su compañero Kimmich, y aumentó a los 79’ el francés Michael Olise, llegando el descuento para los “submarinos amarillos” a los 84’ por intermedio de Julián Brandt, pero aunque intentaron buscar la igualdad, el marcador no se movió hasta el final del cotejo efectuado en el Allianz Arena.Otros Resultados: Colonia 1 Augsburgo 1; Heidenheim 2 Werder Bremen 2; Mainz 3 Bayer Leverkusen 4; Wolfsburgo 0 Stuttgart 3. Principales Posiciones: Bayern Múnich 21; Leipzig 16; Stuttgart 15; Borussia Dortmund 14; Bayer Leverkusen 14; Colonia 11. Partidos del Domingo: Friburgo- Eintracht Frankfurt; St. Pauli-Hoffenheim.