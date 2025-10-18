Barcelona pasó al liderazgo en España tras vencer a Girona 2-1 en el final

Nuevo líder. El F.C. Barcelona sufrió hasta el último minuto, para poder derrotar a un atrevido Girona en casa por 2-1, y con ello pasó a ser líder momentáneo de La Liga, a la espera del juego del Real Madrid ante Getafe hoy domingo como visitante. El zaguero central uruguayo Ronald Araujo, se convirtió en héroe de los “azulgranas”, al anotar el tanto del triunfo en los descuentos del cotejo.

El primer tiempo fue movido y con empate a un gol, aunque valga verdades la visita (Girona), desperdició hasta dos claras ocasiones para irse arriba en el marcador. A los 13’ Pedri recibió un pase de Lamine Yamal, y se llevó el balón de derecha a izquierda para sacar un remate cruzado al lado izquierdo y tras pegar en el poste se metió al fondo, para el 1-0 del “Barza”.

Sin embargo, a los 20’ el belga Witsel de una espectacular chalaca mandó la pelota al fondo del arco del golero polaco Szczesny, y darle el empate al Girona, que luego pudo aumentar pero erraron goles cantados en los pies de Portu y Vanat.

Ya sin Yamal ni Pedri que salieron en el complemento, pero con el ingreso entre algunos de Ronald Araujo a los 82’, fue determinante para el desenlace del partido. A los 93’ el neerlandés Frankie de Jong mandó un pase rasante al área para que Araujo adelantándose a la marca de un rival, cruzó el balón al lado más lejano del golero Gazzaniga, para darle el 2-1 a los catalanes.

Otros Resultados: Sevilla 1 Real Mallorca 3; Villarreal 2 Real Betis 2; Atlético de Madrid 1 Osasuna 0. Principales Posiciones: F.C. Barcelona 22; Real Madrid 21; Villarreal 17; Real Betis 16; Atlético de Madrid 16; Espanyol 15; Sevilla 13. Partidos del Domingo: Elche-Athletic Club; Celta-Real Sociedad; Levante-Rayo Vallecano; Getafe-Real Madrid.